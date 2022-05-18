Центр Тбилиси останется без воды почти на сутки

18 мая. 11:28

Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси, уточняется, что отключения продлятся минимум 18 часов – с 14:00 19 мая до 08:00 20 мая.

В компании пояснили, что приостановка водоснабжения связана со сродными работами по обеспечению стабильности водоснабжения на пересечении проспекта Парнаваз Мепе и улицы Деметре Тавдадебули в Сабурталинском районе Тбилиси.

Кроме того, отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Ваке-Сабуртало, Дидубе-Чугурети и Мтацминда-Крцаниси.