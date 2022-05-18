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Центр Тбилиси останется без воды почти на сутки

Центр Тбилиси останется без воды почти на сутки

Водораспределительная компания Georgian Water and Power отключит воду нескольким десяткам тысяч своих абонентов в Тбилиси, уточняется, что отключения продлятся минимум 18 часов – с 14:00 19 мая до 08:00 20 мая.

В компании пояснили, что приостановка водоснабжения связана со сродными работами по обеспечению стабильности водоснабжения на пересечении проспекта Парнаваз Мепе и улицы Деметре Тавдадебули в Сабурталинском районе Тбилиси.

Кроме того, отключение коснется жителей десятков улиц в густонаселенных районах города – Ваке-Сабуртало, Дидубе-Чугурети и Мтацминда-Крцаниси.

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