Доля России на рынке вооружений вдвое ниже доли США

18 мая. 10:59

На Россию приходится около 20% мирового рынка вооружений, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Первое место занимают Соединенные Штаты с объемом 39% от общей доли мирового рынка вооружений, а Россия, имея бюджет в разы меньше, который тратим на вооружения, устойчиво занимает долю на протяжении многих лет около 20% мирового рынка с большим отрывом от Франции, которая занимает долю 11%", - рассказал он на форуме "Знание" в среду.

Борисов перечислил основных покупателей российского оружия, это Индия, Китай, Алжир, Египет. Пакет заказов на много лет вперед составляет около $50 млрд долларов, ежегодно Россия экспортирует вооружения на $14-15 млрд. "Это является достаточно серьезной статьей доходов. Я думаю, что после экспорта углеводородов, продовольствия, пшеницы – это третья составная часть наших экспортных поступлений", - отметил вице-премьер.