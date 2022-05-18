В Грозном определился лучший таксист России

18 мая. 10:47

Победителем федерального этапа IV Всероссийского конкурса водительского мастерства "Лучший водитель такси в России-2021" стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов. Всего в турнире участвовали таксисты из 24 регионов РФ.

Победитель получил сертификат на 150 тыс рублей и специальный приз от правительства Чечни – автомобиль. На втором месте представитель Дагестана Алил Умаров, ему достался приз в 100 тысяч рублей завоевал водитель из Дагестана, третьим стал житель Тульской области Алексей Фокин.

"Это неожиданно, но я давно к этому шел. Подготовка у меня проходила очень скомкано. Дотянул, как обычно, до последнего, мое кредо — лучше поздно, чем никогда", - поделился победитель с ТАСС.