СМИ: турецкая лира снова уходит в штопор

18 мая. 10:43

Национальная валюта Турции - турецкая лира – только с начала мая потеряла 7,5% своей стоимости по отношению к доллару США, и ее падение продолжается: сегодня утром на Стамбульской бирже за $1 давали 15,94 лиры, и это не предел, - сообщает в экономическом обзоре турецкая газета Sözcü.

"Ситуация на рынках показывает, что власти, проводящие политику дедолларизации, на смогли обеспечить доверие к турецкой лире. Пока экономическая администрация не примет конкретных мер по улучшению ситуации, на рынках будут колебания, и курс легко преодолеет рубеж в 16 лир за доллар", - рассказал финансовый эксперт Мурат Озсой, передает ТАСС.

Финансист полагает, что Центробанку Турции необходимо "прекратить упорство в вопросе учетной ставки". "Если этого не произойдет, инфляция превысит 70%", - отметил он.

Турецкая лира после четырех месяцев относительной стабильности начала резко обесцениваться в мае на фоне публикации статистики по инфляции за апрель, которая, по официальным данным, достигла 70%, а по неофициальным приблизилась к 160%. Аналитики уверены, что лира продолжит обесцениваться еще и из-за нежелания ЦБ страны пересматривать учетную ставку, которая с конца прошлого года держится на уровне 14%.