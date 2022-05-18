Новый штамм коронавируса проник в 12 регионов Казахстана

18 мая. 10:31

Стелс-омикрон выявлен в 12 регионах Казахстана, однако Минздрав пока не планирует ужесточать карантинные меры.

"Данный вид коронавирусной инфекции протекает легко, чем дельта-штамм. Но он опасен тем, что быстро распространяется, приводит к повторному заболеванию. Поэтому сегодня мы видим, что идет распространение по всей стране. К каким-то карантинным мерам при таком течении заболевания не ожидаем", - сообщила министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Она добавила, что оснований для возвращения масочного режима в Казахстан в связи с циркуляцией нового штамма пока нет. Все будет "зависеть от эпидемиологической ситуации в стране".