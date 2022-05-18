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Думскую фракцию ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий

Думскую фракцию ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе, - сообщил сегодня пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин.

"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", - сообщил он, передает ТАСС.

Заседание фракции прошло уже после прекращения полномочий умершего лидера и основателя партии Владимира Жириновского, все это время обязанности руководителя фракции временно исполнял Леонид Слуцкий.

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