В КБР открывается фестиваль "Кинокавказ-2022" 

18 мая. 10:21

В Кабардино-Балкарии начинает работу III Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль "Кинокавказ-2022".

Главные мероприятия пройдут в Нальчике, а награждение победителей состоится на склонах Эльбруса. "III Открытый Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" пройдет 18 по 20 мая в Нальчике. Открытие состоится в Курортном зале 18 мая в 14:00, конкурсные показы — в кинотеатре „Восток“ 19 мая с 10:00, пресс-конференция — в спа-отеле "Синдика" 19 мая в 14:00, а церемонию награждения победителей организаторы решили провести на склонах Эльбруса — самой высокой вершины Европы", - сообщает оркомитете фестиваля.

Уточняется, что церемония награждения пройдет 20 мая в 12:30.