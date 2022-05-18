СМИ: Турция выдвинула манифест для Финляндии и Швеции

18 мая. 10:15

Власти Турции намерены передать Финляндии и Швеции, заявившим о намерении стать членами НАТО, манифест из десяти условий, - пишет турецкая газета Sabah.

Для того, чтобы Турция находилась в "союзных" отношениях с этими двумя странами, должна быть уточнена позиция Финляндии и Швеции в отношении того, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и ее "производные" являются "террористическими организациями", - пишет газета со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

Также Турция потребует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов организаций, которых Анкара считает террористическими, а также прекратить финансовую поддержку курдских формирований.

Анкара требует от кандидатов в члены НАТО избегать контактов с руководящим составом Рабочей партии Курдистана (РПК), а также прекратить "деятельность" членов запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Также Стокгольм и Хельсинки обяжут ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также прекратить поддерживать "любые действия против безопасности Турции".

Швеции и Финляндии предложено "выступить с совместной инициативой по созданию механизма, который будет поддерживать регулярные консультации и тесное сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом", а также "перекрыть денежный поток террористических организаций, заблокировать их банковские счета" на территории скандинавских стран, - пишет газета.