В Махачкале предотвращен теракт

18 мая. 9:53

В Махачкале в ходе контртеррористической операции ликвидировали двух боевиков, пишет ТАСС со ссылкой на Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Минувшей ночью режим КТО был введен в Ленинском районе Махачкалы в связи с получением информации о скрывающихся там вооруженных бандитах, намеревающихся совершить теракт на одном из объектов энергетики города. "Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, и в ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы", - передает НАК.

Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения потерь нет.

На месте перестрелки обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство.