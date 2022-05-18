Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО

18 мая. 9:44

Послы Финляндии и Швеции при НАТО официально вручили генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление государств в Североатлантический альянс.

Пресс-служба НАТО транслировала церемонию вручения заявок. "Я тепло приветствую запрос Швеции и Финляндии о присоединении к НАТО. Заявки, которые вы сделали сегодня, - это исторический шаг. Альянс теперь обсудит следующие шаги на пути в НАТО. Интересы безопасности всех стран должны быть приняты во внимание, и мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема", - заявил Столтенберг на мероприятии.

Генсек альянс добавил, что теперь НАТО "адаптирует свою систему безопасности в Балтийском море".