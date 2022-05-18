ВС Армении ночью стреляли по позициям армии Азербайджана в Кельбаджаре

18 мая. 9:08

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись интенсивному обстрелу в ночь с 17 на 18 мая, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Обстрел велся в направлении населенного пункта Зяйлик в Кельбаджаре.

"Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и пулеметов подразделения азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры.