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ВС Армении ночью стреляли по позициям армии Азербайджана в Кельбаджаре

ВС Армении ночью стреляли по позициям армии Азербайджана в Кельбаджаре

Позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе подверглись интенсивному обстрелу в ночь с 17 на 18 мая, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Обстрел велся в направлении населенного пункта Зяйлик в Кельбаджаре.

"Подразделения армянских вооруженных сил с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Басаркечярского района государственной границы подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия и пулеметов подразделения азербайджанской армии", - говорится в сообщении.

ВС Азербайджана приняли адекватные ответные меры.

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