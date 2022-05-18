Встреча делегаций Турции, России, Украины и ООН состоится в ближайшие дни

18 мая. 8:50

Заседание контактной группы России, Украины, Турции и ООН по гуманитарным вопросам анонсировал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Существует предложенная Генеральным секретарем ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, включающая ООН, Турцию, Россию и Украину. Мы планируем провести заседание на техническом уровне в ближайшие дни", - заявил глава турецкого МИД, выступая в Вашингтоне.

Место проведения встречи не уточняется.

Чавушоглу напомнил, что инициатором создания контактной группы является генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.