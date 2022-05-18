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В Ереване проходит очередная акция протеста

В Ереване проходит очередная акция протеста

Оппозиция, требующая отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, с утра вышла на новую акцию протеста в Ереване, полиция начала задерживать митингующих.

Оппозиционеры блокируют улицы в различных частях Еревана, пытаясь парализовать транспортное движение. Перекрыть движение им ненадолго удалось на перекрестке улиц Налбандяна и Туманяна. Затем участники акции начали шествие. Подобное происходит сегодня в разных районах армянской столицы, на местах работает полиция. Задержаны несколько оппозиционеров, среди них экс-депутат парламента Армении от Республиканской партии Арагац Ахоян.

Оппозиционные шествия продолжаются.

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