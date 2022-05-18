Турция установила рекорд по экспорту изделий из кожи

18 мая. 8:08

За первые четыре месяца 2022 года Турция экспортировала кожи и кожаных изделий на рекордные $690 млн, пишет Anadolu.

В прошлом году экспорт обуви из Турции установил рекорд, превысив $1 млрд, общий годовой экспорт кожаных изделий составил $1,73 млрд.

"В первом квартале текущего года рост экспорта продолжился. По сей день экспорт достиг уже $690 млн, это рекорд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 28%. Наша цель - превысить $2 млрд в этом году, чтобы диверсифицировать рынок", - рассказал глава Стамбульской ассоциации экспортеров кожи и кожаных изделий (IDDMIB) Гювен Караджа в рамках 12-й выставки обуви и аксессуаров из кожи Eksposhoes в Анталье.

В этом году Турция осуществляет поставки кожаных изделий в 163 страны мира. "Главными импортерами стали страны Европейского союза, их доля составила 43%. Второе место занимают страны бывшего Восточного блока, третье - Африка и другие страны. Экспорт в африканские страны продолжает расти", - добавил Караджа.

Турция планирует нарастить поставки в США, Южную Корею, ЕС, бывшие страны Восточного блока, а также выйти на новые рынки.