В Кремле началась подготовка к прямой линии с Путиным

18 мая. 7:53

В этом году состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, предварительная подготовка к ней уже началась, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется", - рассказал Песков.

Он добавил, что прямую линию и послание президента Федеральному собранию "легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет".