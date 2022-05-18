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В Кремле началась подготовка к прямой линии с Путиным

В Кремле началась подготовка к прямой линии с Путиным

В этом году состоится прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, предварительная подготовка к ней уже началась, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У нас действительно в планах прямая линия есть, но мы пока не определились с датами. Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может быть, нет. Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется", - рассказал Песков.

Он добавил, что прямую линию и послание президента Федеральному собранию "легко развести по времени, поэтому здесь никаких проблем нет".

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