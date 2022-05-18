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Крым стал самым бюджетным направлением для санаторного отдыха этим детом

Крым стал самым бюджетным направлением для санаторного отдыха этим детом

Рейтинг российских регионов по доступности лечебных путевок на лето представил портал бронирования "Санатории-России.рф", передает ТурСтат.

Летняя путевка в санатории Крыма, включающая проживание, питание и лечение в среднем обойдется в 5310 рублей за сутки, в Краснодарском крае и Ставропольском крае - в 5870 рублей.

Санатории Евпатории стоят в среднем 5420 рублей, в Анапе - 5530 рублей, в Ессентуках и Кавказских Минеральных Водах - 5630 рублей, в Ялте - 5860 рублей, в Сочи и Кисловодске - 6240 рублей.

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