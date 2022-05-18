Крым стал самым бюджетным направлением для санаторного отдыха этим детом

18 мая. 7:40

Рейтинг российских регионов по доступности лечебных путевок на лето представил портал бронирования "Санатории-России.рф", передает ТурСтат.

Летняя путевка в санатории Крыма, включающая проживание, питание и лечение в среднем обойдется в 5310 рублей за сутки, в Краснодарском крае и Ставропольском крае - в 5870 рублей.

Санатории Евпатории стоят в среднем 5420 рублей, в Анапе - 5530 рублей, в Ессентуках и Кавказских Минеральных Водах - 5630 рублей, в Ялте - 5860 рублей, в Сочи и Кисловодске - 6240 рублей.