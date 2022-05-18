В Павлодаре подростки случайно сожгли жилой дом

18 мая. 7:20

Подростки в Павлодаре жгли тополиный пух, огонь перекинулся на двухэтажное жилое здание, в результате дома лишились пять семей, передает телеканал "Астана".

"Очень сильно пострадала (квартира). Во-первых, потолок, во-вторых, пол, абсолютно все залито, кухонный гарнитур полностью выгорел, теперь мы без света, еще техника неизвестно будет работать или нет", - делится погорелица Алена Гладких, которая успела взять документы и выбежать из дома во время пожара.

В результате пожара одна квартира выгорела полностью, еще семь повреждены. Дом, который числится аварийным будут расселять в срочном порядке - пять семей остались без крыши над головой, еще три семьи ранее уже получили новое жилье.

Спасатели, прибывшие на место ЧП, вынесли из дома газовые баллоны, что помогло избежать взрыва.

Выяснить причину внезапного пожара удалось по записям с камер видеонаблюдения и опросу очевидцев. Оказалось, что двое подростков жгли рядом тополиный пух, их родителям грозит административная ответственность.