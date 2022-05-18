В ЕС подготовили план по отказу от энергоносителей из России

18 мая. 7:05

В среду Еврокомиссия представит план на €210 млрд по отказу от российских энергоносителей к 2027 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на проекты документов.

План ЕК включает три пункта: импорт газа из других стран, ускорение перехода на возобновляемые источники энергии, экономия энергии.

Европа рассматривает возможность увеличения поставок сжиженного природного газа из Египта, Израиля и Нигерии.

Среди возобновляемых источников энергии, ЕК делает ставку на водород. Ожидается, что план включает цель по производству 10 млн тонн возобновляемого водорода к 2030 году и по ввозу еще 10 млн тонн такого водорода, который можно использовать для замены газа в промышленности, сообщает издание. К 2030 году долю возобновляемых источников энергии в ЕС планируется увеличить до 45%. Кроме того, во всех общественных зданиях в ЕС с 2025 года будут устанавливаться солнечные электростанции.

По данным Еврокомиссии, сейчас Евросоюза получает из России 40% газа, 27% нефти и 46% угля.