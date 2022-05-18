Австралия снова расширила санкции против России

18 мая. 6:52

Власти Австралии внесли в санкционный список ряд российских госслужащих и журналистов.

На сайте министерства иностранных дел и торговли Австралии сообщается, что под санкции попали первый замдиректора ФСБ Сергей Королев, врио главы МЧС Александр Чуприян, гендиректор RT Алексей Николов, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, гендиректор "Газпром-Медиа" Александр Жаров, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, военный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Александр Коц и спецкор издания Дмитрий Стешин, ведущий ВГТРК Сергей Брилев, ведущий Первого канала Михаил Леонтьев, первый заместитель начальника Генштаба Николай Богдановский, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

Также под санкции Австралии попала ЧВК "Вагнер", два белорусских предприятий, в том числе производитель гусеничных машин "Минотор-Сервис", экс-депутат украинского парламента Тарас Козак и лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива.