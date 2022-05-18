В среду москвичам снова понадобятся зонтики

18 мая. 6:37

По прогнозам синоптиков в среду в Москве и Московской области будет облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, воздух прогреется до 16 градусов тепла.

"Предстоящим днем будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов тепла, по области - от 12 до 17 градусов", - информирует Гидрометцентр России.

Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба.