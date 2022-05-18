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Россия открыла сухопутную границу с Грузией и Донбассом

Россия открыла сухопутную границу с Грузией и Донбассом

В России отменены коронавирусные ограничения на выезд в ДНР, ЛНР и Грузию через автомобильные пункты пропуска. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Распоряжение вносит изменения в документ от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения передвижения через сухопутные пункты пропуска через российскую границу.

Ранее пересекать границу на автомобиле разрешили с Абхазией, Южной Осетией, Казахстаном, Монголией и Китаем.

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