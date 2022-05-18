Канада запретила въезд Путину и еще тысяче россиян

18 мая. 6:14

Власти Канады запретили въезд в страну россиянам, попавшим под санкции, в списке примерно одна тысяча россиян, включая президента Владимира Путина. Об этом сообщил министр общественной безопасности североамериканской страны Марко Мендичино.

"Канада поддерживает Украину перед лицом жестокого нападения правительства Путина, и мы намерены призвать Россию к ответу за ее преступления. Вот почему мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения", - написал министр в Twitter.

Он отметил, что данные лица уже являются фигурантами канадских санкционных списков. "Теперь им будет отказано во въезде в нашу страну", - добавил Мендичино.

В стоп-листе оказались члены российского правительства и военного командования, а также другие лица, попавшие под санкции в связи со спецоперацией на Украине.

Соответствующие поправки будут внесены в так называемый "Закон об иммиграции и защите беженцев".