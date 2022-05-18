Турция выдвинула требования для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

18 мая. 3:30

Турция выдвинула ряд требований, при выполнении которых страна согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, Турция хочет, чтобы ее вновь включили в программу новейших самолетов F-35, из которой ее исключили после покупки у России зенитно-ракетных комплексов комплексов С-400. Турция также просит снять санкции США, введенные против нее из-за этой сделки.

Кроме того, Анкара рассчитывает получить у США десятки самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа,

Помимо этого, Турция настаивает на том, чтобы Швеция и Финляндия признали Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней структуры террористическими организациями.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций, а также вводили санкции в отношении Турции.