На Окинаве недовольны американским военным присутствием

Спустя 50 лет после того как Окинава вновь стала частью Японии, местные жители продолжают выражать недовольство непомерным бременем, которое архипелаг несет в рамках японо-американского альянса безопасности.

The Diplomat пишет, что губернатор Окинавы Денни Тамаки призвал японское центральное правительство прилагать больше усилий, чтобы снизить американское военное присутствие на южный островах. 50-летие возвращения архипелага в состав Японии после 27 лет правления США празднуется на фоне всеобщего раздражения и разочарования отсутствием государственной поддержки. По словам Тамаки, Окинава прошла долгий путь после разрушений Второй мировой войны и почти трех десятилетий американского правления, которые завершились возвращением в состав Японии 15 мая 1972 года. Тем не менее многолетняя просьба островной группы о помощи в разделении бремени в отношении вопросов безопасности остается неудовлетворенной. ”Я призываю центральное правительство признать перед лицом всей нации важность возвращения Окинавы и важность мира, за который жители острова боролись так долго”, - сказал Тамаки.

Церемонии, посвященные годовщине, проводились одновременно в Токио и в окинавском городе Гинован, где расположена вызывающая разногласия американская база ВВС. То, что церемонии были проведены отдельно, говорит о глубоком разделении взглядов в отношении истории Окинавы и ее нынешних проблем. Премьер-министр Кисида Фумио заявил, что серьезно относится к беспокойству Окинавы и приложит усилия для того, чтобы снизить бремя острова, при этом поддерживая американскую миссию, цель которой - сдерживание. Кисида Фумио и его министр, отвечающий за острова, побывали на Окинаве, где сотни протестующих устроили в субботу митинг, требуя сокращения численности американских сил из-за опасений, что Окинава может оказаться на линии фронта в случае обострения отношений с Китаем. Более мощные акции протеста прошли в воскресенье, в том числе и в столице префектуры Нахе.

Недовольство и раздражение на Окинаве связаны с большим американским представительством и нежеланием Токио договориться с Вашингтоном о разделении бремени обеспечения безопасности между островной группой и самой Японией. Из-за американских баз Окинава сталкивается с проблемами акустического и обычного загрязнения, большим количеством несчастных случаев, а также преступлениями, связанными с военными, говорят чиновники и жители Окинавы. Опасения Окинавы также усиливаются в связи с развертыванием японских систем ПРО и сил военно-морского десанта на внешних островах, в том числе Исигаки, Мияко и Йонагуни, которые расположены недалеко от таких горячих геополитических точек, как Тайвань.

На Окинаве случилось одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны. Половина из 200 тыс. погибших были жителями острова. Императорская армия Японии принесла остров в жертву, чтобы защитить основную территорию страны, поэтому многие жители Окинавы скептически настроены в отношении того, что японские военные встанут на их защиту в будущих конфликтах, объясняют эксперты.

Американские военные оставались на островной группе на 20 лет дольше, чем в других регионах Японии, до 1972 года, из-за стратегического значения Окинавы в канве Тихоокеанской системы безопасности, созданной с целью сдерживания СССР. Окинавцы надеялись, что возвращение островов в состав Японии оздоровит экономику и улучшит ситуацию с правами человека, а также решит проблему с американскими базами. Но на сегодняшний день большинство из 50 тыс. американских военнослужащих, находящихся в Японии в рамках двустороннего договора безопасности, и 70% военных объектов по-прежнему находятся на Окинаве, площадь которой составляет всего 0,6% от общей площади Японии. Американское военное присутствие усилилось с 60% в 1972 году, поскольку некоторые нежеланные базы были перенесены с основной территории Японии на островную группу.

Император Нарухито во время онлайн-обращения из своего токийского дворца признал ”проблемы”, по-прежнему нерешенные на Окинаве, и выразил надежду, что ”люди, в том числе и более молодое поколение, начнут лучше понимать остров”. Его отрекшийся от престола отец, Акихито, посвятивший свою жизнь восстановлению после войны, развязанной в том числе и его отцом Хирохито, едва не погиб в 1975 году от коктейля Молотова, когда будучи наследным принцем посетил Окинаву. Тем не менее он продолжил проявлять усиленный интерес к островной группе.

Американский президент Джо Байден, визит которого в Японию запланирован на следующей неделе, одобрил сильный японо-американский союз, а также общие ценности и видение двух государств. ”Я невероятно благодарен за решительную поддержку демократии, свободы и верховенства закона со стороны Японии и за вклад Окинавы в продвижение указанных идеалов”, - заявил Байден.

Главное разногласие между Окинавой и Токио - настойчивое требование центрального правительства о переносе американской военно-морской базы Футенма, расположенной в густонаселенном районе, в пределах Окинавы, против чего выступают большинство жителей острова. В 1996 году Токио и Вашингтон договорились закрыть базу после изнасилования в 1995 году школьницы тремя американскими военнослужащими, которое привело к массовому движению за ликвидацию базы.

В начале мая Тамаки подал правительству Кисиды и американскому послу в Японии Раму Эмануэлю петицию с требованием значительного сокращения американского военного присутствия на Окинаве, немедленного закрытия Футенмы, а также отказа от новой базы в Хэноко.

Экономика, образование и социальное развитие Окинавы отстают от аналогичных показателей на остальной части Японии, которая пережила послевоенный рост в связи со снижением военных расходов за счет американского военного присутствия на острове. После возвращения в состав Японии инфраструктура на Окинаве была улучшена за счет Фонда развития центрального правительства, но рост местной промышленности был серьезно замедлен во время американского правления, и до сих пор единственная развитая отрасль - туризм. Сегодня средний доход на Окинаве самый низкий, а уровень безработицы самый высокий среди 47 японских префектур. Если территория, которую занимают американские военные, будет возвращена префектуре, доход Окинавы увеличится в три раза по сравнению с сегодняшним уровнем, говорит Тамаки. Власти Окинавы постоянно сталкиваются с отказом в уголовных и экологических расследованиях со стороны США.