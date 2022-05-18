Трехкратный рост цен вывел иранцев на улицы под политическими лозунгами

Протесты вспыхнули во многих городах Ирана после того, как правительство приступило к сокращению субсидий. В результате жесткого ответа властей погибло четверо иранцев.

Al-Monitor отмечает, что с начала мая граждане Ирана в социальных сетях жалуются на высокую стоимость растительного масла, хлеба и молочной продукции. Цены на некоторые продукты питания выросли на 300%. 15 мая на встрече с чиновниками, отвечающими за экономку страны, президент Эбрахим Раиси пообещал, что общие субсидии на продукты будут заменены на деньги для тех иранцев, которые будут удовлетворять определенным требованиям.

Вице-президент Мохаммад Мохбер заявил, что цены на растительное масло, куриное мясо и яйца ”будут урегулированы в ближайшие дни”. По поводу стоимости хлеба Мохбер сказал, что "нарушения неприемлемы ни при каких условиях", а администрация президента не принимала никаких решений в отношении цен, субсидий и продаж. По словам вице-президента, стоимость хлеба не должна была измениться, а раз такое произошло, то речь идет о нарушении закона. Мохбер предположил, что некоторые решили воспользоваться ситуацией, подняв цены на хлеб, но они столкнутся с юридическими последствиями.

Заверения администрации президента по поводу снижения цен не успокоили граждан. На одном из популярных аккаунтов были опубликованы фотографии с протеста в Тегеране. Лица протестующих были размыты, чтобы защитить их от преследования. Активисты в других регионах страны выступают против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и концепции Вилаят аль-факих, подразумевающая распространение его полномочий на все общественные и социальные сферы: управление государством, судопроизводство, взимание государственных налогов, международная политика.

За последние годы в Иране неоднократно вспыхивали протесты в связи с сокращением субсидий. Общенациональное недовольство сокращением социальных выплат продолжается с 2017 года. Большинство протестов не имеют лидера и не являются организованными, тем не менее они быстро перерастают в насильственное сопротивление. До сокращения субсидий протесты были политическими и инициировались определенными группами с политическими амбициями. В протестах, связанных с субсидиями, в основном принимают участие недовольные молодые люди, требующие положить конец нынешней политической системе, хотя у них и нет видения того, в какой форме должно осуществляться последующее управление.

Подавление подобных протестов дорого обходится Ирану. Лидеров, которых можно было бы посадить под домашний арест, нет, как и определенных политических требований, необходимых для того, чтобы пойти на уступки. До сих пор стратегия заключается в насильственном разгоне протестующих.