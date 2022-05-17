Оппозиционеры возобновят в Ереване акции протеста против Пашиняна утром

17 мая. 23:55

Сторонники оппозиции возобновят акции протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна утром 18 мая. Об этом сообщил в ходе сегодняшнего митинга вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

"Завтра с 08.00 (07.00 мск) мы продолжим акции неповиновения. Если сегодня в них участвовало 60 групп, то завтра их будет 100. Сeгoдня в oтдeлы пoлиции были дocтaвлeны oкoлo 600 чeлoвeк. Мы должны добиться, чтобы не хватало полицейских сил, в отделах полиции не было мест ", - цитирует его РИА Новости.

Сагателян отметил, что в среду оппозиционеры собираются парализовать движение транспорта, а в случае необходимости заблокируют здания государственных учреждений и метро.

Напомним, с 25 апреля в Армении проходят масштабные акции протеста против политики премьер-министра Никола Пашиняна, в которых участвуют сторонники блок бывшего президента страны Роберта Кочаряна "Армения", Республиканская партия Сержа Саргсяна, а также партии "Дашнакцутюн" и "Родина". Они считают, что политика премьера грозит Армении потерей государственности.