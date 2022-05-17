Швеция готова устранить разногласия с Турцией по поводу вступления в НАТО

17 мая. 23:48

=Швеция готова к диалогу с Турцией для устранения разногласий по поводу вступления страны в НАТО. Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции в Стокгольме с президентом Финляндии Саули Нийнист.

"Мы хотим, чтобы Швеция расширила свое сотрудничество с Турцией в рамках НАТО. Швеция поддерживает борьбу со всеми формами терроризма, также как НАТО и ЕС. Мы готовы к диалогу с Турцией для обсуждения и решения существующих вопросов", - цитирует ее агентство Anadolu.

Андерссон также подчеркнула, что готова посетить Турцию для обсуждения вопроса о вступлении Швеции в НАТО.

Ранее Швеция и Финляндии объявили о намерении вступить в НАТО. Обе страны подадут заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не поддерживает планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО. По его словам, эти страны являются домом для многих террористических организаций, а также вводили санкции в отношении Турции.