Возьмут ли Грузию в Евросоюз

10 мая премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили официально передал послу Европейского союза в Тбилиси Карлу Херцеллу семитомный документ. Он дополняет другой, поданный неделей ранее, где содержатся ответы грузинского правительства на европейский вопросник из 2600 пунктов, касающихся состояния политики, экономики и институтов власти, с целью определить готовность государства начать процесс вступления в блок.

Eurasianet пишет, что в ближайшие недели Европейская комиссия подготовит рекомендации в отношении того, сможет ли Грузия получить официальный статус кандидата в члены Европейского союза. Решение может быть принято уже на саммите Европейского совета, которое состоится в конце июня, но даже в таком случае, могут пройти годы, прежде чем Грузия на самом деле присоединится к ЕС.

Для тех, кто выступает за вступление Грузии в ЕС, даже статус кандидата имеет серьезное значение для развития страны. ”Для ЕС несложно пообещать нам членство, но для нас это важно как для гражданского общества: так у нас будут рычаги давления на грузинскую власть”, - говорит Вано Чхиквадзе, менеджер программы Интеграции в ЕС из ”Фонда открытое общество - Грузия”.

Заявка Грузии на вступление в ЕС была подана в момент, когда возникли серьезные сомнения по поводу приверженности правительства евростандартам. Многие годы Грузия рассматривалась в качестве лидера в процессе европейской интеграции, осуществляющего экономические и демократические реформы, требуемые Брюсселем. Грузия подписала Соглашение об ассоциации, в том числе и о свободной торговле в 2014 году, а в 2017 между европейским блоком и страной был установлен безвизовый режим.

Однако в последнее время отношения с ЕС ухудшились. Правящая партия ”Грузинская мечта” построила свою успешную выборную кампанию в 2020 году на обещании начать процесс вступления в Европейский союз в 2024 году. Когда оппозиция оспорила результаты выборов, инициировав затяжной многомесячный политический кризис, ЕС вмешался и помог разрешить проблему.

Но перемирие продержалось недолго, а отношения ухудшились еще больше, когда правительство не смогло осуществить судебную реформу, которую требовал ЕС, и отказалось от европейского кредита, который должен был быть предоставлен за реформы.

Репутация страны в отношении свободы слова тоже ухудшилась после того, как правительство не отреагировало на избиение журналистов ультраправыми во демонстрации в 2021 году. Как выразились европейские послы в Тбилиси, такая реакция бросила тень на отношения между блоком и Грузией.

Дальнейший гнев Брюсселя был спровоцирован отказом от Службы государственного инспектора, независимого надзорного органа, и судебными назначениями, игнорирующими европейские рекомендации. Но затем случился кризис на Украине. На фоне российской спецоперации ЕС призвал Киев ускорить процесс вступления наряду с двумя другими странами, которые шли по тому же пути: Молдавией и Грузией.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили 3 марта официально подписал заявку Грузии. "Этот процесс должен рассматриваться в рамках европейского ответа на ситуацию на Украине, а не как привычный процесс расширения блока. В данном случае причины глубоко геополитические”, - сказал Николас Цендрович, заместитель начальника отдела Главного управления Европейской комиссии по политике добрососедства и переговорам о расширении.

Грузинские эксперты с тревогой отмечают, что Европейский парламент формально поддержал статус кандидата Украины и Молдовы, но не Грузии. Хотя заявка Грузии выигрывает от того, что экономика страны ”в значительной степени интегрирована с европейской”, а ”государственная администрация функционирует на высоком уровне”, она может пострадать из-за проблем, связанных с независимостью судебной системы и политической поляризации, сказал Цендрович. По его словам, ”верховенство закона и независимость судебной системы критически важны при рассмотрении заявки страны, желающий присоединиться к ЕС. То, что произошло в Грузии за последние два года, не привело к укреплению независимости, а скорее, наоборот”.

16 мая Ника Гварамия, директор оппозиционного телеканала и союзник бывшего президента Михаила Саакашвили, был приговорен грузинским судом к трем с половиной годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью. Приговор был вынесен в неудобное время, когда министр иностранных дел Илья Дарчиашвили отправился в Брюссель, чтобы обсудить заявку страны на членство в ЕС.

Хотя Грузия не единственная страна в мире, страдающая от политической поляризации, ”в контексте вступления мы должны подчеркнуть важность достижения государством консенсуса”, сказал Цендрович. ”Политическая ситуация в Грузии не предполагает проведения привычных и скучных дискуссий по поводу рутинных действий в рамках процесса присоединения”.

Учитывая ухудшающиеся отношения между Грузией и ЕС в результате незавершенных судебных реформ и политических разногласий, ”такая возможность могла и не появиться, если бы не началась российская спецоперация на Украине”, говорит Соня Шифферс, директор южнокавказского офиса немецкого Фонда Генриха Бёлля.

”Вполне вероятно, что члены блока решат предоставить Грузии потенциальный статус кандидата, поставив перед Тбилиси политические условия прежде, чем Грузия сможет получить полноценный статус кандидата, - говорит Шифферс. - Но даже статут потенциального кандидата будет означать значительный прогресс в отношениях между Грузией и ЕС и окажет давление на грузинское правительство с тем, чтобы оно проводило демократические реформы”.