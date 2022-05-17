Вашингтон запускает стратегический диалог с Организацией исламского сотрудничества

17 мая. 22:49

На следующей неделе США запускают с Организацией исламского сотрудничества (ОИС) стратегический диалог. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, для проведения дебютного раунда стратегического диалога США примут 23 мая делегацию ОИС во главе с генеральным секретарем Хусейном Ибрагимом Тахой.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США и ОИС были "близкими партнерами на протяжении десятилетий", их связывают прочные "экономические, социальные, культурные связи и связи между людьми". По словам Прайса, эти отношения связывают США не только с самой ОИС, но и со всеми 57 входящими в нее странами, передает ТАСС.