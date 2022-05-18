Краснодар примет полумарафон "ЗаБег.РФ"

18 мая. 1:45

В воскресенье в Краснодаре пройдет полумарафон с синхронным стартом "ЗаБег.РФ", - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Полумарафон пройдет 22 мая в 85 городах России. В краевом центре мероприятие стартует в 9 часов утра на Главной городской площади.

"На Кубани легкой атлетикой и бегом занимается свыше 100 тыс человек, более 14 тыс - в спортивных школах. Многие с удовольствием примут участие в забеге. Краснодарский край является одним из регионов-лидеров по приверженности здоровому образу жизни", – рассказал заместитель главы региона Александр Власов, передает "АиФ-Юг".

Забег на Кубани уже стал традиционным: жители всех муниципалитетов собираются в столице региона, чтобы присоединится к полумарафону, в этом году в мероприятии будет участвовать и министр.

Участникам марафона доступны дистанции в 1, 5, 10 или 21,1 км, а присоединится к забегу может любой желающий – нужно лишь пройти регистрацию на сайте забег.рф до 21 мая.