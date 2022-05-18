100-летию КБР посвятят массовое восхождение на Эльбрус

18 мая. 0:05

Этим летом в Кабардино-Балкарии (КБР) пройдет массовое восхождение на Эльбрус в честь празднования векового юбилея государственности Кабардино-Балкарии, которое совершат около ста альпинистов из разных регионов России, - сообщает министерство курортов и туризма КБР.

"Восхождение в рамках "Эльбрусиады-2022" будет проводиться двумя группами одновременно на обе вершины по классическим маршрутам восхождения на Эльбрус", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Всем претендентам на участие в восхождении предстоит пройти строгий отбор по спортивным навыкам и медицинским показаниям, а сама программа "Эльбрусиады-2022" будет рассчитана на несколько дней – это три дня акклиматизации, ночевка на высоте и восхождение.

Организатором мероприятия выступает Федерация альпинизма России при поддержке правительства КБР.