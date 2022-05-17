В Черкесске пустили в ход 20 новых автобусов

17 мая. 22:38

Двадцать новых пассажирских автобусов отправились по маршрутам в Черкесске, сообщает пресс-служба главы и правительства КЧР.

В ведомстве утверждают, что новые транспортные средства "Вектор Next" отличаются комфортом, удобством и безопасностью. Они также оснащены приспособлениями для маломобильных жителей по госпрограмме "Доступная среда".

По словам главы республики Рашида Темрезова, более половины автопарка республиканского центра составляют новые автобусы. Оставшаяся часть также будет обновлена. Кроме того, пассажирские автобусы обновят в Карачаевске и Усть-Джегуте.