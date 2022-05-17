Камнепад оставил в Дагестане без газа свыше 2,3 тыс жителей

17 мая. 23:25

Более 2,3 тыс человек остались без газоснабжения в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, информирует МЧС России по республике.

"Поступила информация от диспетчера МУ "Центральное" ООО "Газпром газораспределение Дагестан" об аварийном отключении газоснабжения в населенном пункте Тинди Цумадинского района. Без газоснабжения остается 2 351 человек. В результате камнепада образовалась трещина на сварном стыке на надземном межпоселковом газопроводе высокого давления, прекращена подача газа перекрытием задвижки", - сообщает экстренное ведомство.

Уточняется, что подачу газа планируют восстановить - 18:00 мск среды, 18 мая.