ВВП России в 2022 году снизится на 7,8%

17 мая. 21:58

Министерство экономического развития ожидает снижения экономики России по итогам 2022 году на 7,8%. Об этом сообщил представитель министерства.

"ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться с IV квартала 2022 года. Но в целом в 2023 году рост остается отрицательным, потому что в базе у нас сильный I квартал 2022 года. Там у нас рост, по нашим оценкам, 3,7%. ", - цитирует его ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что в 2023 году ВВП страны снизится еще на 0,7%, что тем не менее лучше предыдущего прогноза. Он пояснил, что основной вклад в отрицательную динамику ВВП внесет снижение потребления, вызванное сокращением доходов населения на 6,8% и ростом безработицы до 6,7%.