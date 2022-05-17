Ставрополь отметили День детского телефона доверия

17 мая. 22:05

Торжественное мероприятие прошло в Центре развития творчества и юношества им. Ю.А. Гагарина Ставрополя.

Организаторы подготовили для юных гостей интерактивное шоу с розыгрышем мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Ставропольском крае Детский телефон доверия работает с 2010 года. Единый федеральный номер – 8-800-200-01-22, звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатны. Обратиться за экстренной психологической помощью могут дети и родители, а также специалисты социальных служб, работающие с детьми.