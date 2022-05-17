Кисловодск отремонтируют на четыре улицы

17 мая. 21:07

Ремонтные работы ведутся на улицах Гоголя, Пушкина, Красногвардейской и Целинной в Кисловодске.

В настоящее время здесь меняют асфальт и устанавливают бордюры. В пресс-службе администрации Кисловодска уточнили, что работы завершат в июне.

"Вместе с ремонтом дороги будем делать и обустройство тротуаров, освещение и остановочные павильоны. При ремонте дорог требую внимательно относиться к пожеланиям жителей по вопросам примыканий, въездов и водоотведения от частных домовладений", - прокомментировал ремонтные работы глава курорта Евгений Моисеев.