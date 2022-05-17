Председатель правления МСБ: восстановление Карабаха расширит доступ бизнеса к финансированию

17 мая. 21:28

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов заявил, что восстановление Карабаха станет движущей силой в расширении доступа малого и среднего бизнеса к финансированию.

"Благодаря восстановительным работам в освобожденном от оккупации Карабахе и его последующей реинтеграции в общую экономическую цепочку создания стоимости, мы ожиданием расширения доступа малого и среднего бизнеса к финансированию", - сказал он на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Мамедов отметил, что за последние 10 лет правительство Азербайджана и международные финансовые институты развития приложили значительные усилия по расширению доступа МСБ к финансированию. Он добавил, что в ближайшие годы поддержка МСБ в Азербайджане увеличится благодаря появлению альтернативных способов финансирования, передает Trend.