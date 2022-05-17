Греция призвала Турцию немедленно прекратить полеты над своими островами

17 мая. 20:58

Турции нужно немедленно прекратить полеты над греческими островами. Об этом заявил в ходе своего выступления в Конгрессе США премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Он уточнил, что речь идет о полетах турецких военных самолетов над греческими островами.

"Греция всегда открыта для диалога. <...> Мы не согласимся ни на какие действия, которые нарушают наш национальный суверенитет. Пролеты [турецкой военной авиации] над греческими островами должны быть немедленно прекращены", - цитирует премьера Греции ТАСС.

Мицотакис также обратился к американским конгрессменам с просьбой не забывать о турецком вооруженном вторжении на Кипр в 1974 году. По его словам, данный вопрос должен решаться в соответствии с международным правом и резолюциями ООН. "То же самое касается и всех других региональных конфликтов", - добавил он.