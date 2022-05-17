Минэкономразвития спрогнозировало стоимость Urals

17 мая. 20:33

Минэкономразвития ожидает среднюю цену нефти марки Urals в 2022 году на уровне $80,1 за баррель, с дальнейшим снижением до $61,2 за баррель в 2025 году, сообщили в ведомстве.

Уточняется, что МЭР внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на будущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"В базовом варианте мы закладываем цену на нефть Urals $78 США за баррель в среднем до конца года, по году это получается 80,1. Цены на другие сырьевые товары также рассчитываем, что останутся на высоких уровнях", - приводит слова собеседника РИА Новости.