АМОР провела соревнования по бегу в Москве

17 мая. 20:29

В воскресенье, 15 мая, в Москве в рамках V Универсиады Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) состоялся турнир по бегу.

С приветственным словом перед участниками выступил председатель АМОР Джейхун Гусейнов. Он пожелал всем удачи и успехов, а также рассказал о значимости данного мероприятия.

Участники соревнования пробежали эстафету и 100-метровую дистанцию.

Напомним, с 1 по 15 мая в Москве состоялась Универсиада АМОР 2022 завершится 15 мая. В рамках нее были организованы соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, бегу и шахматам.