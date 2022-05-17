Россиянам разрешили въезжать в Грузию на автомобилях

17 мая. 19:52

Жителям России снова могут выезжать в Грузию на автомобилях. Соответствующее распоряжение, отменяющее коронавирусные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные и иные пункты пропуска, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, но также определяло и список исключений.

Согласно новому документу, ограничительные меры теперь не распространяются на российских граждан, выезжающих в Грузию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 524 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В России выявлены 18 268 958 случаев заражения.