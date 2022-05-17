Путин созвонился с новым президентом ОАЭ

17 мая. 19:48

Во вторник, 17 мая, президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы глава российского государства в дополнение к ранее направленной телеграмме еще раз уже лично выразил соболезнования в связи с кончиной президента Халифы Аль Нахаяна.

Далее президент РФ тепло поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна со вступлением в должность правителя эмирата Абу-Даби и избранием на пост президента ОАЭ.

Лидеры России и ОАЭ также договорились продолжить координацию по актуальным вопросам международной повестки дня.