"Москвич" намерен сотрудничать с зарубежными брендами

17 мая. 19:37

Завод "Москвич" в Москве намерен как сотрудничать с иностранными брендами, так и внедрять собственные разработки. Об этом заявил министр торговли и промышленности России Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что на московской площадке сохранится автомобильное производство, однако предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. "Сейчас совместно с "Камазом" идет работа над новой стратегией для московского завода: она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических", - цитирует главу Минпромторга ТАСС.

Мантуров также сообщил, что будут использованы все наработки "Камаза" по разработке электромобилей.