Премьер Грузии обсудил в Брюсселе предоставление стране статуса кандидата в ЕС

17 мая. 18:51

Во вторник, 17 мая, состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

В ходе беседы Гарибашвили отметил исторический выбор Грузии в пользу возвращения в европейскую семью и в этом контексте указал на важность предоставления Еврокомиссией стране статуса кандидата в члены Евросоюза.

Собеседники также поговорили о реформах Грузии, обязательство на проведение которых страна взяла на себя в 2014 году в рамках подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС. Помимо этого, обсуждалась ситуация вокруг Украины.

О перспективах вступления Грузии в Евросоюз грузинский премьер поговорил также с главой Европарламента Робертой Метсолой. Гарибашвили поблагодарил европейские структуры за поддержку на пути интеграции в ЕС.