Десятки особей краснокнижной нерпы погибли в Дагестане

17 мая. 18:33

Около 30 случаев гибели краснокнижной каспийской нерпы (тюленя) зафиксированы на побережье Каспийского моря в Дагестане за последние две недели, сообщил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев.

"За последние две недели от местных жителей, отдыхающих и общественников я получил видео и фото подтверждения новых случаев гибели краснокнижной нерпы, обнаруженных на побережье в Дагестане. Всего, предварительно, их порядка 30", - приводит слова собеседника ТАСС.