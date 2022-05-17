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Десятки особей краснокнижной нерпы погибли в Дагестане

Десятки особей краснокнижной нерпы погибли в Дагестане

Около 30 случаев гибели краснокнижной каспийской нерпы (тюленя) зафиксированы на побережье Каспийского моря в Дагестане за последние две недели, сообщил директор Института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) Алимурад Гаджиев.

"За последние две недели от местных жителей, отдыхающих и общественников я получил видео и фото подтверждения новых случаев гибели краснокнижной нерпы, обнаруженных на побережье в Дагестане. Всего, предварительно, их порядка 30", - приводит слова собеседника ТАСС.

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