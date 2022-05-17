Швеция и Финляндия завтра направят заявки на вступление в НАТО

17 мая. 18:16

В среду, 18 мая, Швеция и Финляндия подадут заявки на вступление в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон после сегодняшней встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Мы <...> завтра вместе подадим заявки", - цитирует ее ТАСС.

Напомним, ранее сегодня парламент Финляндии поддержал предложение о вступлении страны в НАТО, за проголосовали 188 депутатов, против - 8. После этого заявку на вступление в Североатлантический альянс подписал министр иностранных дел Пекка Хаависто. Правительство Швеции поддержало вступление в НАТО 16 мая, во вторник заявку подписала глава МИД Анн Линде.