Армения: молоко за биткоины

Индийский сайт TechStory посоветовал правительству Армении начать извлекать выгоду из майнинга биткоинов, чтобы спасти молочную отрасль страны, переживающую не лучшие времена. В последние годы молочная промышленность Армении столкнулась с рядом проблем, в частности падение цен на молоко вынудило многих фермеров отказаться от молочного производства. Второй проблемой стали импортные молочные продукты с ценой еще ниже, чем у местной продукции, правда, более низкого качества.

Однако в обществе растут опасения по поводу влияния криптовалют на различные сектора. Власти Армении пытаются поддержать рынок молочных продуктов, субсидируя закупки местного молока и инвестируя в модернизацию молочных ферм, но этого недостаточно. Одним из способов помочь армянскому молочному сектору может стать разрешение принимать платежи за молоко в биткоинах, использование которых в качестве платежного средства разрешено уже во многих странах. Тогда фермеры могли бы продавать свое молоко покупателям в других странах и получать оплату в биткоинах. Криптовалюта также может помочь молочному сектору снизить стоимость транспортировки. Биткоины можно использовать для оплаты транспортных услуг, необходимых для доставки молока из Армении в другие страны.

Молочная промышленность Армении давно испытывает трудности, и признаков восстановления в этой сфере не наблюдается. Но несмотря на экономические трудности, с которыми столкнулась Армения, некоторые подвижки есть. Сельскохозяйственный сектор страны сильно зависит от молочной продукции, и в последнее время цены на сырье наконец пошли в рост.

Продажа молока за биткоины позволила бы фермерам избежать высоких комиссий, взимаемых традиционными финансовыми учреждениями, а также позволила бы сохранить большую часть своей прибыли.

Кроме того, разрешение использовать биткоины позволило бы фермерам принимать платежи от клиентов, не имеющих доступа к традиционным финансовым учреждениям. В результате фермеры смогли бы продавать свою продукцию более широкому кругу покупателей.

Уже потерявшие покупателей армянские молочные фермеры могли бы улучшить продажи своей продукции через интернет и выйти на новые рынки. Криптовалюта дает возможность получать оплату за свою продукцию без посредников.

Хотя Армения считается крупным производителем молочных продуктов, большинству фермеров платят за молоко мало. Использование криптовалют помогло бы фермерам сократить расходы и улучшить качество жизни.

Стоимость биткоинов и других криптовалют неуклонно растет, как и заинтересованность правительств и учреждений в их регулировании. Хотя правительство Армении пока официально не поддержало биткоины, в стране их начали принимать в качестве средства оплаты за местные авиарейсы и в качестве альтернативного метода оплаты в некоторых ресторанах.

Словом, признание криптовалют может оказать положительное влияние на молочный сектор Армении, предоставив фермерам возможность продавать молоко за биткоины и снизить транспортные расходы, а также получить доступ к новым рынкам и диверсифицировать источники дохода, тем самым увеличив прибыль.

Вчера зампред Центробанка Армении Ованнес Хачатрян заявил, что Армения хочет урегулировать оборот криптовалюты, но торопиться с решениями не будет. "Оборот криптовалют в нашей финансовой системе не разрешен, но и не запрещен, то есть пока мы "не черные и не белые", скорее - "серые", - добавил Хачатрян.

В январе сообщалось о передаче части территории старой Разданской ТЭС в аренду свободной экономической зоне "Экос", где собираются разместить предприятия по майнингу криптовалюты.