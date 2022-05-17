В Турции по подозрению в связях с ИГИЛ задержали трех человек

17 мая. 17:58

В Турции задержаны трое мужчин, подозреваемых в связях с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в России). Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

Боевики были пойманы в провинции Бурса в ходе операции, проведенной на основе анализа данных материалов, изъятых в доме террориста, который был задержан в провинции Чорум в 2021 году.

По данным турецких правоохранительных органов, трое задержанных собирались устроить в стране теракт с участием смертников, передает агентство Anadolu.