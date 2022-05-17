Главы МИД стран ЕС договорились о создании центра европейских военных инноваций

17 мая. 17:53

Министры иностранных дел 27 стран-членов Европейского союза создадут центр европейских военных инноваций. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Решение о создании такого центра было принято на состоявшемся 17 мая заседании Совета ЕС по обороне.

"Сегодня мы учредили центр европейских оборонных инноваций, чтобы стимулировать и поддерживать кооперацию между странами - членами ЕС по вопросам инноваций в военной сфере", - цитирует главу европейский дипломатии ТАСС.