РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Главы МИД стран ЕС договорились о создании центра европейских военных инноваций

Главы МИД стран ЕС договорились о создании центра европейских военных инноваций

Министры иностранных дел 27 стран-членов Европейского союза создадут центр европейских военных инноваций. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Решение о создании такого центра было принято на состоявшемся 17 мая заседании Совета ЕС по обороне.

"Сегодня мы учредили центр европейских оборонных инноваций, чтобы стимулировать и поддерживать кооперацию между странами - членами ЕС по вопросам инноваций в военной сфере", - цитирует главу европейский дипломатии ТАСС.

1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version