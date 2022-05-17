В МВФ рассмотрят вопрос о конфискации валютных резервов Центробанка России

17 мая. 17:42

Международный валютный фонд (МВФ) обсудит идею конфискации валютных резервов Центробанка России. Об этом заявила заместитель директор-распорядителя МВФ Гита Гопинат в интервью газете Financial Times.

По ее словам, Совет управляющих собирается внимательно изучить возможность конфискации валютных резервов Банка России и ее последствия. "Мы внимательно это изучим", - цитирует ее РИА Новости.

При этом Гопинат подчеркнула, что в организации обсуждают любую стратегию, которая может иметь последствия для международной валютной системы.